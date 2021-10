Marito e moglie morti in casa Prima le urla | poi l’allarme dei vicini e la terribile scoperta

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Tragedia a Montesilvano in provincia di Pescara, un uomo e una donna trovatinel loro appartamento in via Tagliamento. La tragedia intorno alle 8.30. A lanciare, a quanto si appende, sarebbero stati ididopo aver sentito delle. I carabinieri sono giunti all’abitazione insieme con i soccorritori del 118: una volta entrati inhanno fatto la macabra. I due corpi, scrive il quotidiano Il Messaggero, sono stati trovati in cucina uno sopra all’altro: sui cadaveri profondi colpi di arma da taglio. Le vittime erano, lui un muratore, lei 50 anni donna delle pulizie: erano una famiglia stimata e conosciuta nel paese. L’ipotesi è di omicidio-suicidio. L’uomo stamani avrebbe ...

Le due vittime sono, entrambi 50enni romeni , da 15 anni in Italia. I corpi sono stati trovati in cucina, l'uno sopra all'altro. Non è chiaro, al momento, chi abbia agito per primo.