Manuel Bortuzzo vuole abbandonare la casa del GF Vip: i motivi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo ha dichiarato agli altri inquilini della casa di voler abbandonare il programma in anticipo: i motivi della decisione Manuel BortuzzoManuel Bortuzzo ha rivelato agli altri inquilini della casa di voler abbandonare il gioco in anticipo. I motivi della sua decisione sarebbe legati a problemi di salute, l’atleta infatti parrebbe soffrire ancora per un’infezione. Nei giorni scorsi il padre, in una intervista a Fanpage, ha rassicurato tutti che che l’allarme era rientrato e che l’infezione era guarita attraverso una cura antibiotica. Il nuotatore pare che diverse volte all’anno si ritrova ad affrontare questa problematica. Nell’ultimo mese però ha dovuto ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 15 ottobre 2021)ha dichiarato agli altri inquilini delladi voleril programma in anticipo: idella decisioneha rivelato agli altri inquilini delladi voleril gioco in anticipo. Idella sua decisione sarebbe legati a problemi di salute, l’atleta infatti parrebbe soffrire ancora per un’infezione. Nei giorni scorsi il padre, in una intervista a Fanpage, ha rassicurato tutti che che l’allarme era rientrato e che l’infezione era guarita attraverso una cura antibiotica. Il nuotatore pare che diverse volte all’anno si ritrova ad affrontare questa problematica. Nell’ultimo mese però ha dovuto ...

