La sede del comitato elettorale di Michetti è stata vandalizzata

AGI - Scritte 'fascista' e una stella a 5 punte sono comparse nella notte sulla sede del comitato elettorale di Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma del centrodestra, in via Antonio Malfante, nei pressi di largo Loria. Una prima scritta è stata fatta sul logo del comitato. La seconda su un muro adiacente recita 'fascista ricordati piazzale Loreto'. "Nella notte criminali comunisti vandalizzano con scritte la sede del comitato Michetti: appaiono la stella a cinque punte delle Brigate rosse e minacce di morte" dice Francesco Lollobrigida. "È gravissimo quanto sta accadendo in Italia, dove è sempre più evidente che il clima di odio, fomentato da una quanto mai verosimile strategia della tensione - segnala il capogruppo FdI alla ...

gualtierieurope : Piena solidarietà a @EnricoMichetti per le gravi scritte apparse durante la notte nella sede del suo comitato. Un a… - guerini_lorenzo : Col Pres. Mattarella al Centro Alti Studi Difesa per apertura A.A. Luogo del pensiero strategico, il #CASD è sede… - EnricoLetta : Si parli nelle #scuole domani dell’assalto alla sede del #sindacato. È un fatto gravissimo. Non ci si volti dall’altra parte. - LoveBellaria : RT @EssereAnimali: Una mensa più veg, sostenibile e salutare è possibile! È quello che è successo da Alfaparf, multinazionale italiana di p… - mennea_donato : Io veramente non ho parole per cose del genere. Ma cosa avete contro noi di destra? Ma veramente vi facciamo così p… -