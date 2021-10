Italia, stroncato da un malessere improvviso: sui social tantissimi messaggi di cordoglio (Di sabato 16 ottobre 2021) Il suo ricordo a fine articolo. stroncato da un malessere improvviso, probabilmente un arresto cardiaco che non gli ha dato scampo, nonostante l'intervento del 118, ieri mattina è morto Piero Franceschelli, all'età di 75 anni. Il suo nome è legato alla politica pescarese dei tempi della prima Repubblica e, in particolare al Partito socialista e agli anni '80 e '90. Segretario del gruppo consiliare del Psi, Franceschelli è stato anche l'uomo di fiducia nella segreteria di Pietro di Bartolomeo, allora assessore comunale e vicesindaco di Pescara. «Ieri sera Piero era qui con me» dice commosso Maurizio Danolfi, titolare del ristorante La Paranza «come tanti altri pomeriggi nei giorni precedenti. Un amico che sembrava aver capito che dalla vita ti puoi aspettare di tutto, all'improvviso. E così è ... Leggi su howtodofor (Di sabato 16 ottobre 2021) Il suo ricordo a fine articolo.da un, probabilmente un arresto cardiaco che non gli ha dato scampo, nonostante l'intervento del 118, ieri mattina è morto Piero Franceschelli, all'età di 75 anni. Il suo nome è legato alla politica pescarese dei tempi della prima Repubblica e, in particolare al Partitoista e agli anni '80 e '90. Segretario del gruppo consiliare del Psi, Franceschelli è stato anche l'uomo di fiducia nella segreteria di Pietro di Bartolomeo, allora assessore comunale e vicesindaco di Pescara. «Ieri sera Piero era qui con me» dice commosso Maurizio Danolfi, titolare del ristorante La Paranza «come tanti altri pomeriggi nei giorni precedenti. Un amico che sembrava aver capito che dalla vita ti puoi aspettare di tutto, all'. E così è ...

