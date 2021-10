Inzaghi, tutto ruota intorno a Lautaro. E anche Calhanoglu è in dubbio (Di venerdì 15 ottobre 2021) C'è un piano con Lautaro, già chiaro e definito, e un altro di riserva, ancora tutto da decifrare. Lo ha ammesso Inzaghi senza troppi giri di parole, spiegando come le scelte e le strategie definitive ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 ottobre 2021) C'è un piano con, già chiaro e definito, e un altro di riserva, ancorada decifrare. Lo ha ammessosenza troppi giri di parole, spiegando come le scelte e le strategie definitive ...

Advertising

zazoomblog : Inzaghi tutto ruota intorno a Lautaro. E anche Calhanoglu è in dubbio - #Inzaghi #tutto #ruota #intorno - sportli26181512 : Inzaghi, tutto ruota intorno a Lautaro. E anche Calhanoglu è in dubbio: Inzaghi, tutto ruota intorno a Lautaro. E a… - LALAZIOMIA : #Calcio Inzaghi, tutto ruota intorno a Lautaro: 'Ho diverse opzioni'. Calha in dubbio - Noibiancocelest : Lazio – Inter, Inzaghi: “Sarà una grande emozione, i tifosi sanno che ho dato tutto…” - Gazzetta_it : Inzaghi, tutto ruota intorno a Lautaro: 'Ho diverse opzioni'. Calha in dubbio #SerieA -