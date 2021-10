Il Pd | l’onda nera e la vera emergenza democratica Parla Pomicino

Leggi su formiche

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “Certo che c’è l’, ma non è quella che pensate voi”. Sbuffa al telefono Paolo Cirino, pluri-ministro Dc, un palmarès di sei legislature inmento e quella maledetta voglia di fare politica che non va via neanche a 82 anni. E infatti “O’ Ministro” in panchina non ci sta. Per un attimo è tornato in campo, a dare manforte a Gaetano Manfredi nella sua corsa a sindaco di Napoli, la sua Napoli, finita in un trionfo. Si appassiona meno invece alla baruffa inmento sulche si infiltra nelle proteste di piazza no-pass e no-vax, “non chiamatela eversione”. E come dovremmo chiamarla? Minoranza rumorosa, anche violenta, certo, ma facilmente controllabile. È un problema di ordine pubblico. Non di democrazia? Per favore, nessuno ...