Ihattaren-Samp, aria di crisi: il giocatore pronto a fare le valigie (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non è cominciata nel migliore dei modi l'esperienza alla Sampdoria di Mohamed Ihattaren. Il fantasista olandese di origine marocchina era stato acquistato dalla Juventus negli ultimi giorni della scorsa sessione di calciomercato, per poi essere subito girato in prestito ai blucerchiati e mettere minuti nelle gambe. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Commisso: "Vlahovic? Rischiamo di perderlo a zero" Il problema sorto fin qui è appunto legato al minutaggio, visto che il classe 2002 non ha trovato molto spazio nelle gerarchie di mister Roberto D'Aversa, nemmeno da subentrante a partita iniziata. Ora, secondo quanto riferito dal portale di informazione sportiva olandese ad.nl, il rapporto tra le parti sembra essersi incrinato, con l'agente Mino Raiola particolarmente irritato per l'evoluzione dei fatti. Non è escluso, dunque, che ...

