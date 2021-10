Green pass obbligatorio, l’Italia non si blocca: proteste da Genova a Trieste ma pochi disagi (Di venerdì 15 ottobre 2021) La tanto temuta paralisi non c’è stata: la giornata del 15 ottobre, data di entrata in vigore del certificato anti Covid sui luoghi di lavoro sta scorrendo con molte manifestazioni di protesta ma niente caos. Dalla Mirafiori di Torino al porto di Palermo, l'applicazione pratica della misura sembra essere partita senza troppi intoppi. Situazione leggermente più tesa a Genova, con tir bloccati e dirottati su altri varchi. Nessun problema di ordine pubblico neppure a Trieste. A Roma e Milano trasporti regolari, a Roma ingressi nei ministeri nella norma. Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi:?ha prevalso il senso di responsabilità Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 15 ottobre 2021) La tanto temuta paralisi non c’è stata: la giornata del 15 ottobre, data di entrata in vigore del certificato anti Covid sui luoghi di lavoro sta scorrendo con molte manifestazioni di protesta ma niente caos. Dalla Mirafiori di Torino al porto di Palermo, l'applicazione pratica della misura sembra essere partita senza troppi intoppi. Situazione leggermente più tesa a, con tirti e dirottati su altri varchi. Nessun problema di ordine pubblico neppure a. A Roma e Milano trasporti regolari, a Roma ingressi nei ministeri nella norma. Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi:?ha prevalso il senso di responsabilità

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - NicolaPorro : #greenpass, ecco quel che potrebbe accadere se Draghi non dovesse tornare sui suoi passi... ?? - repubblica : Green Pass, il consigliere no vax Barillari barricato nella Regione Lazio: 'Uscirò solo con la forza' - giordi63 : RT @localteamtv: No Green Pass, Milano in tilt: ripetuti blocchi stradali #NoGreenPass #Milano - Sabrina81853874 : RT @Adnkronos: #Greenpass, nel M5S si allarga fronte del No: “E' contro la Costituzione e la Carta dei valori”. -