Green Pass, i no vax Barillari e Cunial occupano gli uffici della Regione Lazio: "Resistere per esistere" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il consigliere della Regione Lazio Davide Barillari è chiuso all'interno del suo ufficio dalle 18 di giovedì, insieme alla deputata Sara Cunial, per protestare contro l'obbligo di Green Pass per i lavoratori. I due, entrambi ex M5s, stanno condividendo sui social foto e video con cui raccontano la loro protesta. "Siamo entrati ieri sera e abbiamo Passato qui la notte. Continuiamo l'occupazione. Unitevi a noi", ha scritto il consigliere su facebook. Il loro motto è "Resistere per esistere". Dopo l'appello, intorno alle 10.30, una ventina di manifestanti si sono radunati all'esterno della sede della Regione. "Rispetto per la verità" si ...

