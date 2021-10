Green pass, De Luca: “Sospesi 17 dipendenti della Asl Napoli 1” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Sono stati Sospesi altri 17 dipendenti dell’Asl Napoli1 a contatto con il pubblico“. Lo dice il governatore della Campania, Vincenzo de Luca in diretta Facebook. “Sette dipendenti della Napoli 1, Sospesi a settembre sono invece rientrati perché hanno fatto il vaccino“, aggiunge. Nel giorno dell’esordio del Green pass, nessun problema invece nel trasporto pubblico locale, dice De Luca: “Il 98% del personale del trasporto pubblico e vaccinato e il restante 2% ha fatto i tamponi quindi nessun problema“. A BREVE L’INTERO INTERVENTO DI DE Luca L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Sono statialtri 17dell’Asl1 a contatto con il pubblico“. Lo dice il governatoreCampania, Vincenzo dein diretta Facebook. “Sette1,a settembre sono invece rientrati perché hanno fatto il vaccino“, aggiunge. Nel giorno dell’esordio del, nessun problema invece nel trasporto pubblico locale, dice De: “Il 98% del personale del trasporto pubblico e vaccinato e il restante 2% ha fatto i tamponi quindi nessun problema“. A BREVE L’INTERO INTERVENTO DI DEL'articolo proviene da Anteprima24.it.

