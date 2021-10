Giustizia | Mattarella | ' a magistratura servono profonde riforme e rigenerazione etica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "L'indipendenza dellaè un elemento cardine della nostra società democratica e si fonda sull'alto livello di preparazione professionale, che va accompagnata dalla trasparenza delle condotte personali e dalla comprensibilità dell'azione giudiziaria. Occorre impegnarsi per assicurare la credibilità dellache, per essere riconosciuta da tutti i cittadini, ha bisogno di un profondo processo riformatore ed anche di unae culturale". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in una lettera al presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, in occasione della presentazione da parte dell'Associazione della nuova iniziativa editoriale di un Commentario della. Un progetto, sottolinea il Capo ...