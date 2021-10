Gianmaria Antinolfi molla Greta e si dichiara a Sophie Codegoni (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si smuovono le cose nella casa del Grande Fratello VIP 6. Ieri sera molti concorrenti hanno puntato il dito contro Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni e Soleil Stasi, accusandoli di aver preparato tutta una sceneggiata prima del loro ingresso nel reality di Canale 5. Sophie è sembrata molto turbata dalle parole degli altri concorrenti e ha deciso di mettere fine alle discussioni con Soleil Sorge per dimostrare che a lei non interessa avere quel genere di spazio in puntata. Gianmaria, dal canto suo, sentendosi dire anche dagli amici che dovrebbe prendere una posizione, ha deciso di farlo. Pensando al video messaggio di Greta ma anche a quello che aveva provato rivedendo Soleil, si è reso conto che la storia con quella che riteneva la sua fidanzata è chiusa per cui ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si smuovono le cose nella casa del Grande Fratello VIP 6. Ieri sera molti concorrenti hanno puntato il dito controe Soleil Stasi, accusandoli di aver preparato tutta una sceneggiata prima del loro ingresso nel reality di Canale 5.è sembrata molto turbata dalle parole degli altri concorrenti e ha deciso di mettere fine alle discussioni con Soleil Sorge per dimostrare che a lei non interessa avere quel genere di spazio in puntata., dal canto suo, sentendosi dire anche dagli amici che dovrebbe prendere una posizione, ha deciso di farlo. Pensando al video messaggio dima anche a quello che aveva provato rivedendo Soleil, si è reso conto che la storia con quella che riteneva la sua fidanzata è chiusa per cui ...

Advertising

Unf_Tweet : - IsaeChia : #GfVip 6, Gianmaria Antinolfi lascia Greta Giulia Mastroianni e si dichiara a Sophie Codegoni: “Non voglio stare lo… - Profilo3Marco : RT @mattino5: #GFVIP: Ecco alcune anticipazioni per questa sera! Protagonista il triangolo amoroso di Gianmaria Antinolfi ?? #Mattino5 htt… - infoitcultura : Gianmaria Antinolfi lascia Greta Giulia Mastroianni per Sophie Codegoni: “Nessun dubbio” - mattino5 : #GFVIP: Ecco alcune anticipazioni per questa sera! Protagonista il triangolo amoroso di Gianmaria Antinolfi ??… -