Esplosione in un albergo a 5 stelle in Alto Adige: 9 persone ferite (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nove feriti, tra cui uno in gravi condizioni. È questo il bilancio dell’Esplosione avvenuta ieri sera, giovedì 14 ottobre, nell’hotel Mirabell, un albergo a 5 stelle di Avelengo, in Alto Adige. L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto mentre il custode della struttura stava ricaricando una stufa a bioetanolo in una suite all'ultimo piano. Dopo l'Esplosione si è sviluppato un incendio e la stanza ha preso fuoco nel giro di pochissimi secondi. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nove feriti, tra cui uno in gravi condizioni. È questo il bilancio dell’avvenuta ieri sera, giovedì 14 ottobre, nell’hotel Mirabell, una 5di Avelengo, in. L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto mentre il custode della struttura stava ricaricando una stufa a bioetanolo in una suite all'ultimo piano. Dopo l'si è sviluppato un incendio e la stanza ha preso fuoco nel giro di pochissimi secondi.

Advertising

Agenzia_Ansa : Esplosione in un albergo 5 stelle in Alto Adige, 9 feriti #ANSA - Ticinonline : Ci sono anche alcuni svizzeri fra gli intossicati dopo l'esplosione avvenuta in un hotel dell'Alto Adige… - AnsaTrentinoAA : Esplosione in un albergo 5 stelle in Alto Adige, 9 feriti. Il custode ricoverato al reparto grandi ustioni di Padov… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Esplosione in un albergo 5 stelle in Alto Adige, 9 feriti #ANSA - zazoomblog : Esplosione in un albergo 5 stelle in Alto Adige: almeno 9 le persone ferite - #Esplosione #albergo #stelle #Adige: -