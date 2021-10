Doda | “Palermo mia seconda casa | legato a Filippi e Silipo Turris? No pronostici”

Advertising

tifosipalermoit : Altro che seconde linee. Silipo, Odjer e Doda gli ultimi ad essere stati promossi. E da titolari non hanno deluso.… - Mediagol : Filippi: “I ragazzi sono stati strepitosi, Doda ok. Gialli? Noi poco lucidi” -

Ultime Notizie dalla rete : Doda Palermo

Mediagol.it

...NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ancora scelte obbligate in difesa per il... tra l'altro, non permette a Filippi di poter schierarenel terzetto difensivo, come visto ...(3 - 4 - 2 - 1): Pelagotti; Peretti/Lancini, Marconi, Perrotta;, De Rose, Luperini, Giron; Fella, Floriano; Brunori. Dove vedere Turris -Girone C Serie C, streaming gratis e ...Il Palermo di Filippi ha svolto la consueta seduta mattutina di allenamento al Cus in vista del match contro la Turris, valido per la nona giornata del Girone C di Serie C ...Questo il titolo del Giornale di Sicilia, oggi in edicola. L’articolo di Benedetto Giardina si focalizza sulla difesa rosanero che a Torre del Greco dovrà fare a meno di divers ...