Dl fisco approvato in Cdm | il governo si spacca sul rifinanziamento del reddito di cittadinanza

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Con due ore di ritardo, alle 13.10 del 15 ottobre è iniziato il Consiglio dei ministri che, all’ordine del giorno, aveva l’analisi del decreto fiscale, la riorganizzazione dell’avvocatura dello Stato, stanziamenti per la protezione civile e deliberazioni di carattere locale. Ma è sul primo punto, quello sulle misure urgenti in materia economica e fiscale, che si sono riaperte leture che già la scorsa settimana si erano create nella maggioranza intorno alla riforma del. Ed è la Lega, ancora una volta, ad alzare i toni della discussione all’interno dell’esecutivo. Persino il più governista del Carroccio, il ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, si è opposto con durezza all’interno del Cdm: «Beffardo usare i soldi di chi ha lavorato duramente per una misura simile», ha dichiarato durante la riunione a proposito del ...

La misura, si legge sul sito del ministero dello Sviluppo economico, è stata inserita nel decreto fiscaledal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dello Sviluppo economico, ...Per fare in fretta, spiegavamo ieri, il Consiglio dei ministri del Governo Draghi hail ...e Leggi Incentivi auto elettriche: si va verso il rifinanziamento Arrivano nuovi incentivi ...15 OTT - Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indif-feribili”. Queste le misure del provve ...PROTEZIONE CIVILE. Il fondo per fronteggiare le emergenze causate dagli eventi alluvionali viene incrementato di 187 milioni per l’anno 2021. el decreto fiscale, secondo l'ultima bozza, ci sarebbero a ...