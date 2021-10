Deputato inglese accoltellato e ucciso in chiesa | arrestato l' aggressore di 25 anni

(Di venerdì 15 ottobre 2021) David Amess,conservatore britco, è morto dopo essere statopiu' volte in unametodista a Leigh - on - Sea, nell'Essex, dove stava incontrando gli elettori della sua ...

Advertising

qn_giorno : Tragedia in Gran Bretagna, indaga l'antiterrorismo - lasiciliait : Morto il deputato inglese accoltellato in una chiesa dell'Essex - Bisont19 : Che l'accoltellamento del deputato conservatore inglese è un chiaro attacco a FdI è già stato detto? - larenait : Si tratta del terzo deputato britannico accoltellato negli ultimi 10 anni - ilfoglio_it : Il deputato conservatore inglese David Amess è stato accoltellato più volte mentre teneva un incontro con i cittadi… -

Ultime Notizie dalla rete : Deputato inglese

Sir David Anthony Andrew Amess, 69 anni, ilconservatore britannico accoltellato oggi durante un incontro con gli elettori , sedeva in parlamento per il partito conservatore da 38 anni, ma ......conservatoredi 69 anni, è stato accoltellato più volte mentre teneva un incontro con i cittadini fuori da una chiesa metodista nella sua circoscrizione, a Leigh - on - Sea, nell'...Il Deputato inglese David Amess è deceduto dopo essere stato accoltellato più volte in una chiesta dove era in corso un incontro con gli elettori.David Amess, parlamentare conservatore britannico, è morto dopo essere stato accoltellato “ripetutamente” mentre era impegnato in un incontro con ...