Decreto fiscale, sul tavolo del cdm anche il rifinanziamento del reddito di cittadinanza. Salvini: “Non diamo il via libera” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo il fuoco di paglia della protesta contro la riforma del catasto – durata lo spazio di un mattino – Matteo Salvini apre un nuovo fronte di scontro all’interno della maggioranza che sostiene Mario Draghi. Il leader leghista ancora questa mattina ha ribadito che la Lega non darà il via libera a “rifinanziare il reddito di cittadinanza“. Ma sul tavolo del consiglio dei ministri convocato per le 11 – e in ritardo a causa del prolungarsi del confronto con le Regioni sull‘inasprimento delle norme che riguardano la sicurezza sul lavoro – c’è proprio lo stanziamento di 200 milioni per garantire copertura fino a fine anno alla misura anti povertà. Sì è “dimostrato un sostegno al lavoro nero“, ha ripetuto Salvini, che in estate si è associato all’offensiva di Matteo Renzi contro il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo il fuoco di paglia della protesta contro la riforma del catasto – durata lo spazio di un mattino – Matteoapre un nuovo fronte di scontro all’interno della maggioranza che sostiene Mario Draghi. Il leader leghista ancora questa mattina ha ribadito che la Lega non darà il viaa “rifinanziare ildi“. Ma suldel consiglio dei ministri convocato per le 11 – e in ritardo a causa del prolungarsi del confronto con le Regioni sull‘inasprimento delle norme che riguardano la sicurezza sul lavoro – c’è proprio lo stanziamento di 200 milioni per garantire copertura fino a fine anno alla misura anti povertà. Sì è “dimostrato un sostegno al lavoro nero“, ha ripetuto, che in estate si è associato all’offensiva di Matteo Renzi contro il ...

