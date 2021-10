Bake Off 2021: menomale che c’è Peperita (Di venerdì 15 ottobre 2021) Peperita Nella prima puntata dell’ottava edizione di Bake Off Italia Giacomo Liuzzi, in arte Peperita, cadde e fu costretta a ritirarsi (qui tutti i dettagli), abbandonando anzitempo le gara. Nella nona la drag queen è tornata sul luogo del delitto, dimagrita e pronta a vivere l’esperienza mancata, e senz’altro la sua presenza sta facendo la differenza. In un’edizione tranquilla come questa, con un cast in cui non ci sono primedonne o protagonismi vari, una come Peperita tiene vivo l’ambiente e serve anche a mettere un po’ di brio. E non per le sue parrucche eccessive e sempre diverse, quanto per le battute continue e per la sua voglia di aiutare i colleghi, ai quali non risparmia battutine e, se necessario, lavate di capo. Quando ad esempio nella settima puntata sono volate a sorpresa piccole scintille tra la ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 15 ottobre 2021)Nella prima puntata dell’ottava edizione diOff Italia Giacomo Liuzzi, in arte, cadde e fu costretta a ritirarsi (qui tutti i dettagli), abbandonando anzitempo le gara. Nella nona la drag queen è tornata sul luogo del delitto, dimagrita e pronta a vivere l’esperienza mancata, e senz’altro la sua presenza sta facendo la differenza. In un’edizione tranquilla come questa, con un cast in cui non ci sono primedonne o protagonismi vari, una cometiene vivo l’ambiente e serve anche a mettere un po’ di brio. E non per le sue parrucche eccessive e sempre diverse, quanto per le battute continue e per la sua voglia di aiutare i colleghi, ai quali non risparmia battutine e, se necessario, lavate di capo. Quando ad esempio nella settima puntata sono volate a sorpresa piccole scintille tra la ...

