Auto rubata a Spalletti | voleva arrivare in anticipo a Castel Volturno La ricostruzione

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 15 ottobre 2021) L’a Lucianoè stata presa all’esterno dell‘hotel Britannique di Napoli dove di solito alloggia il tecnico. L’mobile è stataprima chepartisse per andare al Konami Center di, dove avrebbe poi diretto l’allenamento. Di certo non è un periodo fortunato dato che pochi giorni fa è stataanche la vettura della moglie di Demme. Furto diCorriere dello Sport pubblica unadi quanto accaduto, prima del furto dell’diieri sera era rientrato tardi in hotel, dove alloggia sempre quando è in città e dove va in ritiro con la ...