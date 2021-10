"Una molotov alla Cgil. E la Meloni...": tweet choc della Morani (Di giovedì 14 ottobre 2021) Alessia Morani accosta la Meloni ad una presunta molotov contro la Cgil di Jesi. Reazione dei parlamentari di Fratelli d'Italia. Dopo il caso Provenzano, chiesto di nuovo l'intervento di Enrico Letta Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Alessiaaccosta laad una presuntacontro ladi Jesi. Reazione dei parlamentari di Fratelli d'Italia. Dopo il caso Provenzano, chiesto di nuovo l'intervento di Enrico Letta

Bottiglia incendiaria davanti alla sede della Cgil L'esplosione della bomba molotov artigianale questa mattina ha fatto prendere posizione anche al ... frutto di un'arroganza che tutto vuole, tranne che avere una reale efficacia sui malesseri di stampo ...

JESI / Molotov alla Cgil: solidarietà da Confidustria e dal governatore Acquaroli «Attacco inaccettabile» lo definisce il Presidente degli industriali di Ancona, Pierluigi Bocchini, mentre per il Presidente della Regione, Francesco Acquaroli «il dissenso non deve mai sfociare nella ...

