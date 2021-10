UFFICIALE - Un difensore del Bologna salterà la gara con il Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Arrivano brutte notizie in casariguardanti ilitaliano Kevin Bonifazi, alle prese con un infortunio. EMPOLI, ITALY - SEPTEMBER 26: Kevin Bonifazi ofFC in action during the Serie A match between Empoli FC andFC at Stadio Carlo Castellani on September 26, 2021 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)Infatti, Mihajlovic dovrà fare a meno di lui a causa di una lesione di primo grado del soleo destro evidenziata dagli esami. Ildovrà dunque restare fuori dal campo per circa quattro settimane, ciò vorrà dire cheanche l'impegno con il Napoli al Maradona. La sfida tra Napoli eè in programma tra quattordici giorni, il 28 ottobre, alle ore 20:45. Laandrà in scena di ...