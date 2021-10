STAR IN THE STAR, LA FINALE: LE MASCHERE DI ILARY BLASI DUETTANO CON 4 GRANDI CANTANTI (Di giovedì 14 ottobre 2021) Questa sera cala il sipario su STAR in the STAR. Con due puntate in anticipo rispetto al piano originario, il talent show di ILARY BLASI saluta il pubblico di Canale 5 svelando l’identità delle 4 MASCHERE rimaste in gara. Dopo l’eliminazione nella scorsa puntata di Sal Da Vinci e Luca Laurenti, che hanno indossato rispettivamente i panni di Pino Daniele e Claudio Baglioni, saranno quattro le celebrità a sfidarsi per la vittoria FINALE: Lady Gaga Loredana Bertè Michael Jackson Mina I concorrenti, nel corso della puntata, si sfideranno in diverse manche, proporranno un medley delle canzoni che hanno contraddistinto il loro percorso a STAR in the STAR e duetteranno con ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 14 ottobre 2021) Questa sera cala il sipario suin the. Con due puntate in anticipo rispetto al piano originario, il talent show disaluta il pubblico di Canale 5 svelando l’identità delle 4rimaste in gara. Dopo l’eliminazione nella scorsa puntata di Sal Da Vinci e Luca Laurenti, che hanno indossato rispettivamente i panni di Pino Daniele e Claudio Baglioni, saranno quattro le celebrità a sfidarsi per la vittoria: Lady Gaga Loredana Bertè Michael Jackson Mina I concorrenti, nel corso della puntata, si sfideranno in diverse manche, proporranno un medley delle canzoni che hanno contraddistinto il loro percorso ain thee duetteranno con ...

