Splash Damage lavora a un nuovo gioco sci-fi originale

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Lo sviluppatore di giochi britannicoè forse meglio conosciuto per il suo lavoro sui franchise di altre società, poiché ha aiutato nello sviluppo del multiplayer di Gears of War 4 e 5 e nella creazione di Wolfenstein: Enemy Territory. Ora, la società ha annunciato che stando a unsci-fi. Lo studio ammette che non ha ancora molto da annunciare sul progetto - non ha nemmeno un titolo - ma si dice anche che il motivo principale per l'annuncio anticipato è attirare nuovi dipendenti perre al progetto. Leggi altro...

