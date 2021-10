Spider-Man: No Way Home: Tom Holland non esclude che sia il suo ultimo film nel ruolo di Peter Parker (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tom Holland ha parlato apertamente della possibilità che Spider-Man: No Way Home sia l'ultimo film in cui avrà il ruolo di Peter Parker. Tom Holland sembra pronto a dire addio a Spider-Man con il film No Way Home: l'attore, in un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, ha infatti parlato della possibilità di non tornare nel mondo della Marvel. Il giovane interprete di Peter Parker ha anticipato che nel nuovo film è presente una scena in particolare che lo ha fatto riflettere sul suo futuro nel franchise. Tom Holland, parlando di Spider-Man: No Way Home, ha sottolineato: "Abbiamo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tomha parlato apertamente della possibilità che-Man: No Waysia l'in cui avrà ildi. Tomsembra pronto a dire addio a-Man con ilNo Way: l'attore, in un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, ha infatti parlato della possibilità di non tornare nel mondo della Marvel. Il giovane interprete diha anticipato che nel nuovoè presente una scena in particolare che lo ha fatto riflettere sul suo futuro nel franchise. Tom, parlando di-Man: No Way, ha sottolineato: "Abbiamo ...

