Renato Pozzetto | chi sono i figli Giacomo e Francesca | “Un legame inossidabile”

(Di giovedì 14 ottobre 2021)è stato sposato dal 1967 al 2009 con Brunella Gubler, unico amore della sua vita. La moglie, di cui ha sempre dipinto un dolcissimo ritratto, è morta poco prima del Natale di quell’anno. La coppia ha avuto duee la famiglia è sempre stata unita da un. “Ci siamo conosciuti da ragazzini sul lago Maggiore ed è stata una compagna fantastica, estranea al mondo dello spettacolo – ha raccontato in alcune vecchie interviste, di cui una al Corriere della Sera -. Non le parlo e, soprattutto, non la sogno. Non sognarla mi addolora molto. Era mia moglie, vorrei rivederla. Era simpatica, spiritosa. E’ stata paziente col mio lavoro quando stavo lontano a girare”.e ...

La quarta puntata di Lui è peggio di me vedrà tra gli ospiti Dario Argento , Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto, Cristina D'Avena , Riccardo Sinigallia e Tosca.