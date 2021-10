Pavia | percepiscono indebitamente reddito cittadinanza | tre denunciati

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Milano, 14 ott. (Adnkronos) - Tre uomini sono statidai carabinieri per aver percepitoildia Pieve Porto Morone, in provincia di. I tre, di 25, 39 e 47 anni, cittadini italiani residenti nel Milanese e pregiudicati, avevano richiesto e ottenuto, senza averne il diritto, ildifra gennaio e agosto scorsi per un importo complessivo di circa 4.900 euro.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pavia percepiscono

LiberoQuotidiano.it

MA di Villanterio, in provincia di. Un uomo d 36 anni di cui non si conoscono ancora le ... è così per gli insegnanti chepoco più di 1.300 euro al mese, o le centraliniste dei call -...... del Centro di Neuro - oftalmologia infantile della Fondazione IRCCS Mondino die con gli ... Monica Gori, "questo lavoro ci mostra che i bambini con disabilità visivagià da piccoli ...Il sisma, avvenuto attorno all’1.18 del 12 ottobre, non ha provocato alcun danno ed è stato avvertito anche nel Legnanese ...Gli enti pubblici sono alla ricerca di consulenti per la protezione sociale ed esperti nella normativa previdenziale ...