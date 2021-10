Pallone d’Oro, perché un italiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 29 novembre sarà eletto il vincitore del Pallone d’Oro 2021. Trenta i nomi in lizza tra cui cinque italiani: Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Jorginho, Nicolò Barella e Gianluigi Donnarumma. Presenti come sempre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Ecco tutti gli altri candidati: Cesar Azpilicueta, Karim Benzema, Kevin de Bruyne, Ruben Dias, Bruno Fernandes, Foden, Erling Haaland, Harry Kane, N’Golo Kantè, Simon Kjaer, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Riyad Mahrez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappè, Luka Modric, Gerard Moreno, Mason Mount, Neymar, Pedri, Mohamed Salah, Raheem Sterling, Luis Suarez, Christian Eriksen. Questo particolare riconoscimento potrebbe essere benissimo assegnato ad ogni singolo giocatore di questa lista illustre. La speranza, ovviamente, è che il vincitore sarà uno dei cinque Azzurri. Tra questi, sicuramente Gigio Donnarumma ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 29 novembre sarà eletto il vincitore del2021. Trenta i nomi in lizza tra cui cinque italiani: Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Jorginho, Nicolò Barella e Gianluigi Donnarumma. Presenti come sempre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Ecco tutti gli altri candidati: Cesar Azpilicueta, Karim Benzema, Kevin de Bruyne, Ruben Dias, Bruno Fernandes, Foden, Erling Haaland, Harry Kane, N’Golo Kantè, Simon Kjaer, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Riyad Mahrez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappè, Luka Modric, Gerard Moreno, Mason Mount, Neymar, Pedri, Mohamed Salah, Raheem Sterling, Luis Suarez, Christian Eriksen. Questo particolare riconoscimento potrebbe essere benissimo assegnato ad ogni singolo giocatore di questa lista illustre. La speranza, ovviamente, è che il vincitore sarà uno dei cinque Azzurri. Tra questi, sicuramente Gigio Donnarumma ...

juventusfc : Complimenti a @chiellini e @bonucci_leo19, inseriti nella lista dei 3??0?? candidati al Pallone d'Oro… - Inter : ?? | BALLON D'OR #Lautaro e #Barella sono presenti nella lista dei 30 giocatori stilata da @francefootball per il… - FBiasin : #Courtois: 'Non capisco perché giocare con l'#Italia, il terzo posto in #NationsLeague non serve a nulla'. Dategli… - NMercato24 : Ronaldo 'il Fenomeno': 'Per il pallone d'oro voterei Benzema.' #14ottobre - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Nagelsmann: 'Nessuno meglio di #Lewandowski, merita il Pallone d'Oro' -