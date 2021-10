Nino d'Angelo diventa oggetto di studio all'Università: "La vera scuola l'ho fatta per strada" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il celebre cantautore napoletano, originario di San Pietro a Patierno (dove dallo scorso anno spicca il murale a lui dedicato da Jorit), con grande emozione ieri è salito in cattedra all' Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, uno degli Atenei italiani di maggiore prestigio e tradizione nel campo degli studi pedagogici. "Non so se merito di essere 'studiato', ma questa scelta accademica mi rende molto orgoglioso e premia 45 anni di duro lavoro e soprattutto la mia evoluzione culturale degli ultimi 20 anni". I versi di uno dei suoi più grandi successi, "Senza giacca e cravatta", presentato al Festival di Sanremo nel 1999, sono stati i più citati da docenti e studenti per raccontare "l'esempio pedagogico" dei testi e delle canzoni di Nino D'Angelo. Per l'ex caschetto d'oro ("Ricorderò sempre quegli anni con grande affetto e non ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il celebre cantautore napoletano, originario di San Pietro a Patierno (dove dallo scorso anno spicca il murale a lui dedicato da Jorit), con grande emozione ieri è salito in cattedra all'Suor Orsola Benincasa di Napoli, uno degli Atenei italiani di maggiore prestigio e tradizione nel campo degli studi pedagogici. "Non so se merito di essere 'studiato', ma questa scelta accademica mi rende molto orgoglioso e premia 45 anni di duro lavoro e soprattutto la mia evoluzione culturale degli ultimi 20 anni". I versi di uno dei suoi più grandi successi, "Senza giacca e cravatta", presentato al Festival di Sanremo nel 1999, sono stati i più citati da docenti e studenti per raccontare "l'esempio pedagogico" dei testi e delle canzoni diD'. Per l'ex caschetto d'oro ("Ricorderò sempre quegli anni con grande affetto e non ...

