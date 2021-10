Napoli – Torino? Se ne parla a Radio Marte (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sala: ”Rispetto all’ultimo Napoli – Torino questo è un Napoli un po’ diverso. Nell’eventualità di una vittoria contro il Torino poi si guarderebbe cosa fanno quelli dietro” Francini, Sala, Buccheri e Scozzafava sono intervenuti a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, per parlare di Napoli – Torino, del terzino che manca alla squadra azzurra, di Spalletti e di altro. Questi i loro interventi riportati da ReteCalcio.Net Giovanni Francini, ex giocatore, sul terzino che manca al Napoli “Il terzino sinistro servirebbe, di fatto c’è solo Mario Rui nel ruolo. Abbiamo preso qualcosa ma se manca Mario Rui poi devi adattare un giocatore nel ruolo, poi ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sala: ”Rispetto all’ultimoquesto è unun po’ diverso. Nell’eventualità di una vittoria contro ilpoi si guarderebbe cosa fanno quelli dietro” Francini, Sala, Buccheri e Scozzafava sono intervenuti a, nel corso della trasmissione “Sport Live”, perre di, del terzino che manca alla squadra azzurra, di Spalletti e di altro. Questi i loro interventi riportati da ReteCalcio.Net Giovanni Francini, ex giocatore, sul terzino che manca al“Il terzino sinistro servirebbe, di fatto c’è solo Mario Rui nel ruolo. Abbiamo preso qualcosa ma se manca Mario Rui poi devi adattare un giocatore nel ruolo, poi ...

sportface2016 : #SerieA, il #Napoli inizia a preparare il match contro il #Torino: contrattura all'adduttore per Andrea #Petagna - AndreaMarcucci : Due uomini, capaci e competenti, eletti nelle suppletive. Milano,Bologna e Napoli vinte al primo turno con autorevo… - Agenzia_Ansa : Sciopero trasporti, cortei a Genova, Roma, Trieste e Torino. A Napoli è stata riaperta l'autostrada che era stata b… - NCN_it : PETAGNA, IL PROBLEMA ALL’ADDUTTORE NON PREOCCUPA MA IL FORTE DUBBIO PER NAPOLI-TORINO RESTA #Petagna #problema… - YBah96 : RT @sportface2016: #SerieA, il #Napoli inizia a preparare il match contro il #Torino: contrattura all'adduttore per Andrea #Petagna https:/… -