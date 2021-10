Inchiesta Keu | la testimonianza shock di chi vive a pochi passi dai veleni

(Di giovedì 14 ottobre 2021) L‘Keu riguarda lo smaltimento illecito di rifiuti delle concerie toscane utilizzati poi anche come riempitivo di alcune costruzioni. Scoperti anche siti di opere pubbliche inquinati come la strada regionale 429. Ieri a “Non è l’arena” ladi chimetri da un sito di smaltimento illecito. L’Keu e lo smaltimento illecito Il keu è la cenere dei fanghi di risulta della lavorazione delle concerie toscane. L’ultimo e più pericoloso scarto che secondo la DDA di Firenze veniva smaltito illegalmente. Al centro dell’diversi siti di stoccaggio illecito individuate in Toscana dove il keu sarebbe stato usato anche come materiale di riempimento per costruzioni causando una grave contaminazione. Cromo a 2.683 e ...

... già responsabile del settore Servizi pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche della Regione, è stato accurato e ha riguardato 12 siti, "abbastanza diversi tra loro", oggetto dell'È inconcepibile come sia stato possibile utilizzare il residuato delcome materiale per ... Venti anni per cosa? Per ritrovarsi con i veleni e dover fare nuove bonifiche? Questaha ...Testimonianza shock di una famiglia che vive a pochi passi da un sito di stoccaggio illecito di keu in Toscana ...Nuove polemiche dopo gli approfondimenti sui siti finiti dentro l’inchiesta della Dda. La vicenda nella trasmissione "Non è l’Arena" ...