(Di giovedì 14 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – A oggi oltre 4,7 milioni di italiani (quasi 240 milioni nel mondo) hanno contratto il-19. L’infezione ha provocato molte vittime (solo in Italia oltre 131 mila), ma adesso che si dispone finalmente di strumenti di prevenzione efficaci come i vaccini, l’attenzione degli esperti si sta focalizzando su un altro aspetto della pandemia, quello del, che potrebbe interessare fino all’80% di quanti hanno contratto l’infezione.La FondazioneUniversitario AgostinoIRCCS ha avuto un approccio visionario e pionieristico all’argomento, con l’apertura del primo ‘Day-Hospital post-’ d’Italia e d’Europa, a distanza di appena qualche settimana dall’inizio del primo lockdown. Purtroppo, nonostante il...

Advertising

Italpress : Il Policlinico Gemelli scende in campo contro il Long-Covid - Italpress : Il Policlinico Gemelli scende in campo contro il Long-Covid - MarisaLevi1 : RT @SalvoCernuzio: Tra continui rimandi e ricoveri sfumati, è nato questa mattina alle 5.19 al Policlinico Gemelli Pietro, il nostro quarto… - rosati22 : RT @GemelliArt: Si chiama RAMSI (acronimo di Radioterapia Amica Mia SmileIN) ed è il progetto nato dalla collaborazione tra il centro di Ge… - SalvoCernuzio : Tra continui rimandi e ricoveri sfumati, è nato questa mattina alle 5.19 al Policlinico Gemelli Pietro, il nostro q… -

Ultime Notizie dalla rete : Policlinico Gemelli

Tiscali.it

Ma non sarà facile: i l ragazzo è ricoverato in prognosi riservata al. Le indagini sono appena cominciate: gli investigatori dell'Arma stanno raccogliendo elementi per capire cosa ...Così il giovane è arrivato al nosocomio di Roma, ilUniversitario Agostinodi Roma. La prognosi è riservata. L'ipotesi più accreditata è quella del pestaggio. Lo stesso 21enne, ...ROMA (ITALPRESS) - A oggi oltre 4,7 milioni di italiani (quasi 240 milioni nel mondo) hanno contratto il Covid-19. L'infezione ha provocato ...La vittima ha 21 anni ed è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Gemelli. Soccorsa da alcuni passanti che hanno chiamato i carabinieri ...