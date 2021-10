I Rolling Stones dicono basta | non canteranno più «Brown Sugar»

statodelsud : Rolling Stones, Brown Sugar esclusa dai concerti: testo e traduzione della canzone - Pino__Merola : Rolling Stones, Brown Sugar esclusa dai concerti: testo e traduzione della canzone - MassimodeFavari : RT @sono_francesca: Non se ne può più. I Rolling Stones eliminano “Brown Sugar” dal tour Usa a causa del contenuto considerato 'sessista'… - infoitcultura : Rolling Stones, Mick Jagger fa baldoria a Nashville: s'imbuca a un addio al nubilato - RadioAirplay_it : I @RollingStones tornano in #radio con l'inedito #LivingInTheHeartOfLove in rotazione da domani 15 ottobre… -

Ultime Notizie dalla rete : Rolling Stones

in una recente intervista rilascita a "Los Angeles Times" che il frontman dei, Mick Jagger e il collega, il chitarrista Keith Richards, hanno raccontato il perché circa l'esclusione dalla scaletta ufficiale del "No Filter Tour" negli Stati Uniti, del singolo " ...MONDO - Ihanno eliminato 'Brown Sugar', uno dei loro più grandi successi, dal loro tour negli Stati Uniti. La decisione segue le critiche alla canzone che raggiunse la vetta delle classifiche ...Il cantante della band infatti è stato avvistato in giro per i locali delle città americane in cui fa tappa il “No Filter” tour. “Did you hear about the midnight rambler?” (Avete sentito parlare del v ...Tra questi è già disponibile sulle piattaforme digitali il singolo ‘Living In The Heart Of Love’. Link Audio: https://the-rolling-stones.lnk.to/LivingInTheHeartOfLovePR La rimasterizzazione dell’album ...