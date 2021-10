Green Pass obbligatorio, istruzioni per l’uso: a chi si applica, esenzioni, controlli, sanzioni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dal 15 ottobre, chiunque entri in un luogo di lavoro pubblico o privato, con poche e limitate eccezioni, deve possedere ed esibire il Green Pass, come stabilito dal DL 127/2021, a pena di perdita dello stipendio. Il Green Pass è la certificazione digitale che attesta di aver fatto la vaccinazione contro il Covid-19, o di essere risultati negativi al test oppure di essere guariti da tale malattia. La certificazione contiene un “QR Code” che permette di verificarne l’autenticità e la validità, e viene emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute in formato sia digitale sia stampabile. A quali datori di lavoro si applica L’obbligo di esibire il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro è molto esteso: riguarda sia i ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dal 15 ottobre, chiunque entri in un luogo di lavoro pubblico o privato, con poche e limitate eccezioni, deve possedere ed esibire il, come stabilito dal DL 127/2021, a pena di perdita dello stipendio. Ilè la certificazione digitale che attesta di aver fatto la vaccinazione contro il Covid-19, o di essere risultati negativi al test oppure di essere guariti da tale malattia. La certificazione contiene un “QR Code” che permette di verificarne l’autenticità e la validità, e viene emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute in formato sia digitale sia stampabile. A quali datori di lavoro siL’obbligo di esibire ilper accedere ai luoghi di lavoro è molto esteso: riguarda sia i ...

