Green Pass, i settori a rischio: dai porti alle badanti (Di giovedì 14 ottobre 2021) Venerdì 15 ottobre è il giorno in cui entra in vigore il Green Pass obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro. È anche il giorno in cui si prospettano scioperi e manifestazioni. Il centro della protesta sembra essere il porto di Trieste, ma c’è anche tutto il settore dell’autotrasporto in agitazione. I primi ad annunciare uno sciopero sono stato i portuali guidato da quelli triestini che dicono no al Green Pass. Una parte sarebbe pronta allo sciopero a oltranza se non ci sarà uno slittamento della misura partendo dalla chiusura dei varchi di ingresso. Leggi su vanityfair (Di giovedì 14 ottobre 2021) Venerdì 15 ottobre è il giorno in cui entra in vigore il Green Pass obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro. È anche il giorno in cui si prospettano scioperi e manifestazioni. Il centro della protesta sembra essere il porto di Trieste, ma c’è anche tutto il settore dell’autotrasporto in agitazione. I primi ad annunciare uno sciopero sono stato i portuali guidato da quelli triestini che dicono no al Green Pass. Una parte sarebbe pronta allo sciopero a oltranza se non ci sarà uno slittamento della misura partendo dalla chiusura dei varchi di ingresso.

Advertising

RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - borghi_claudio : Com'era quella che il green pass garantisce di poter stare con persone non contagiose? #TheoHernandez… - MariaLu91149151 : @todorov_denis Sono anni di mal governo (20)Non è solo per il green pass o il vaccino!Le persone non si fidano più… - initlabor : Ieri Barisoni Mecojoni non riusciva a capacitarsi... 'Ma se sono vaccinati perché devono essere contro il Green pas… -