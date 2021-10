Grande Fratello Vip 6 | Antonella Mosetti rivela un tragico segreto della sua relazione con Aldo Montano | ecco quale

Leggi su trashblog

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Comeha già raccontato diverse volte da quando è iniziato ilVip 6, lei e(attuale concorrente del reality), in passato, hanno avuto una. Ma se l’ex gieffina ricorda lacon il campione mondiale di scherma come unaimportante, non così. Intervistato dal CorriereSera, infatti,ha dichiarato di non aver costruito nulla di importante con lei., però, non ci sta. E hato che, in realtà, lei e il suo ex compagno hanno dovuto affrontare la tragica perdita di due bimbi durante le gravidanze di ...