Gb | timori di crisi non toccano Johnson | +10% nei sondaggi

Ultime Notizie dalla rete : timori crisi

Agenzia ANSA

Non sembrano toccare per ora la capacità di raccolta del consenso del premier britannico Boris Johnson idilegati al dopo Covid e al dopo Brexit in alcuni settori dell'economia del Regno Unito e lo spettro evocato dai suoi detrattori d'un ipotetico nuovo "inverno di malcontento" sociale. ...microchip, perché è un problema e quali sono le nconseguenze anche sul piano finanziario Non ... in gran parte anche a causa deiche l'impatto persistente del Covid e dei problemi della ...(ANSA) - LONDRA, 14 OTT - Non sembrano toccare per ora la capacità di raccolta del consenso del premier britannico Boris Johnson i timori di crisi legati al dopo Covid e al dopo Brexit in alcuni setto ...e tutto il settore dei trasporti che rischia di andare in crisi: il 30% degli autotrasportatori sarebbe senza certificazione. Salta intanto il limite delle 48 ore, per i datori di lavoro, per la ...