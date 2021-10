Formia | immobile confiscato alla criminalità | ospiterà gli alloggi dei finanzieri

(Di giovedì 14 ottobre 2021)– Oggi 14 ottobre, alle 11, presso la Sala Sicurezza di questo Comune, il Commissario Straordinario Silvana Tizzano ed il Ten. Col. D’Onorio De Meo Giovanni, Capo Ufficio Amministrazione del Centro Navale,presenza del Generale di Brigata, Antonello Maggiore, Comandante del Centro Navale della Guardia di Finanza di, procederannosottoscrizione del comodato d’uso gratuito degli immobili siti in– via Giorgio La Pira – da destinarsi adamenti per il personale di detto Centro. L’evento, cui prenderanno parte, in video-conferenza, il Prefetto di Latina, S.E. Dott. Maurizio Falco, ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, Col. t. ST Umberto Maria Palma, è particolarmente significativo poiché suggella l’utilizzazione, a fini ...

