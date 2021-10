Fisco: da A.Entrate una circolare con istruzioni per bonus 'prima casa under 36' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. -(Adnkronos) - L'Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare con tutte le le istruzioni per ottenere il bonus “prima casa under 36” previsto dal Dl Sostegni bis, di cui possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni nell'anno in cui l'atto è rogitatoe un Isee non superiore 40mila euro che acquistano un'abitazione entro il 30 giugno 2022. Fra le misure di favore previste, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d'imposta in caso di acquisto soggetto a Iva, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi all'acquisto o usato in compensazione tramite F24. In particolare, il documento chiarisce che il nuovo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. -(Adnkronos) - L'Agenzia delleha diffuso unacon tutte le leper ottenere il36” previsto dal Dl Sostegni bis, di cui possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni nell'anno in cui l'atto è rogitatoe un Isee non superiore 40mila euro che acquistano un'abitazione entro il 30 giugno 2022. Fra le misure di favore previste, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d'imposta in caso di acquisto soggetto a Iva, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi all'acquisto o usato in compensazione tramite F24. In particolare, il documento chiarisce che il nuovo ...

Advertising

TV7Benevento : Fisco: da A.Entrate una circolare con istruzioni per bonus 'prima casa under 36'... - fisco24_info : Ricerca e sviluppo: per negare il bonus non basta il solo parere delle Entrate: L’Agenzia delle Entrate sta effettu… - teknoring_com : Un caso particolare, oggetto di interpello all'@Agenzia_Entrate #WoltersKluwerItalia - ConMax3 : RT @OUNETwork: Attivo lo sportello online di Agenzia Entrate-Riscossione per ricevere assistenza in videochiamata. Le nuove modalità di acc… - OUNETwork : Attivo lo sportello online di Agenzia Entrate-Riscossione per ricevere assistenza in videochiamata. Le nuove modali… -