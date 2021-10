(Di giovedì 14 ottobre 2021) Rimproverato per il volume troppo alto della, aggredisce il. È successo a, in provincia di Parma. La vittima è don Mario,di Santa Maria Annunziata,con calci e pugni e sfregiato al volto con un coltello. L'aggressore, unospite della canonica, è statodai carabinieri con le accuse di tentato omicidio, lesioni gravissime e sfregio permanente del viso, uno delle nuove figure delittuose introdotte dalla normativa del “Codice rosso”.

Advertising

SkyTG24 : Fidenza, parroco chiede di abbassare la musica: aggredito a coltellate. Arrestato 57enne - DisciplesDu : RT @Avvenire_Nei: Fidenza. Parroco preso a pugni, ricoverato. Arrestato l'aggressore - romi_andrio : RT @Avvenire_Nei: Fidenza. Parroco preso a pugni, ricoverato. Arrestato l'aggressore - infoitinterno : Coltellate al parroco di S.Maria a Fidenza: arrestato un 57enne ospitato in canonica - infoitinterno : Choc a Fidenza, accoltellato il parroco: arrestato un ospite della chiesa -

Ultime Notizie dalla rete : Fidenza parroco

aggredito col coltello in canonica . Ha aggredito brutalmente ilche lo ospita in canonica , a. L'aggressore, un 57enne, è stato arrestato dai carabinieri, le accuse ...Rimproverato per il volume troppo alto della musica, aggredisce il. È successo a, in provincia di Parma. La vittima è don Mario,di Santa Maria Annunziata, aggredito con calci e pugni e sfregiato al volto con un coltello. L'aggressore, un ...Don Mario è riuscito a svincolarsi dalla presa e a correre al piano di sotto, mettendosi a riparo nel suo appartamento. A dare l’allarme è stato Don Mario, parroco della parrocchia di Santa Maria Annu ...Sgridato per la musica alta, accoltella al volto parroco di Fidenza: arrestato per tentato omicidio La vittima del brutale pestaggio è Don Mario, il parroco della chiesa di Santa Maria Annunziata di F ...