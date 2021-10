“Eliminati” Amici | colpo di scena | costretti a lasciare il banco

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 ottobre 2021)21 torna la domenica pomeriggio. Dopo il cambio della scorsa settimana, eccezionalmente andata in onda di lunedì per la partita della nazionale italiana andata su Rai1 domenica, l’appuntamento con la quinta puntata del talent seguitissimo di Maria De Filippi è previsto per domenica 17 ottobre 2021, a partire dalle ore 14 sempre su Canale 5. Come sempre, però, le anticipazioni corrono veloci e proprio in queste ore arrivano le prime notizie sulle registrazioni della prossima puntata del programma, che si sono svolte mercoledì 13 ottobre. È stata certamente una settimana intensa per gli allievi di21, caratterizzata da provvedimenti disciplinari. Ha fatto parecchio discutere la situazione di Flaza, che aveva anche accusato la produzione di averla “incastrata” ma è stata poi smascherata attraverso delle clip mostrate in casetta a tutta la ...