Campobasso, sul sito web del comune date e calendari per i concorsi pubblici indetti (Di giovedì 14 ottobre 2021) D1), come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale concorsi ed Esami n. 81 del 12.10.2021, si terrà il giorno: venerdì 5 novembre 2021. La sede di svolgimento della prova ... Leggi su termolionline (Di giovedì 14 ottobre 2021) D1), come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Specialeed Esami n. 81 del 12.10.2021, si terrà il giorno: venerdì 5 novembre 2021. La sede di svolgimento della prova ...

Advertising

moliseweb : Concorsi pubblici. Pubblicate sul sito del Comune di Campobasso le date e i calendari - giov_campobasso : @Dio aspetta che pubblicano le statistiche sul fantacalcio... - giov_campobasso : @valeriolundini io invece calcola che ho la targa sul codice fiscale - Tgyou24 : In vetta alla graduatoria a punteggio pieno dopo due giornate assieme alle quattro 'corazzate' (in rigoroso ordine… - GiusvaPulejo : RT @CornerMessina: Sullo e il Messina si separano, ma le colpe in casa giallorossa vanno suddivise. E sul successore… Vola via il Bari, all… -