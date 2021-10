Calcio: Bastoni, 'grazie a mister Conte, senza suoi insegnamenti non sarei qui' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. - (Adnkronos) - "Nel Bastoni di oggi c'è tanto merito del mister Conte, lo ringrazio sempre, mi ha dato fiducia subito. Arrivavo da una buona stagione a Parma, ma lui mi ha messo titolare all'Inter ed io sono stato bravo a ripagarlo, ma senza i suoi insegnamenti non sarei qui oggi". Lo dice il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni nel corso di una diretta sul canale Twitch degli 'Autogol'. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. - (Adnkronos) - "Neldi oggi c'è tanto merito del, lo ringrazio sempre, mi ha dato fiducia subito. Arrivavo da una buona stagione a Parma, ma lui mi ha messo titolare all'Inter ed io sono stato bravo a ripagarlo, manonqui oggi". Lo dice il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandronel corso di una diretta sul canale Twitch degli 'Autogol'.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Bastoni Dove vedere Lazio - Inter in TV e streaming Dopo la pausa delle Nazionali, tra UEFA Nations League e qualifiche per i Mondiali di calcio del Qatar del 2022 , torna la Serie A TIM con l'ottavo turno di campionato. Una delle partite ...e Bastoni, ...

Inter, Bastoni: 'Studio Sergio Ramos e ringrazio Conte' Sarà lui a decidere cosa fare, ma ora la salute è la cosa più importante" , prosegue Bastoni. La benzina di papà "Sono nato con il sogno del calcio, a casa mia sono cresciuto pane e calcio. Quando ...

