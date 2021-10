Back to school, chi parteciperà al format condotto da Nicola Savino? (Di giovedì 14 ottobre 2021) I nomi che potrebbero far parte del cast di Back to school, programma condotto da Nicola Savino su Italia 1 in prima serata Il 10 novembre 2021 partirà Back to school, programma condotto da Nicola Savino in prima serata su Italia 1. Ad anticiparlo è stato Tv Blog, che vedrà i personaggi famosi alle prese con un ritorno tra i banchi di scuola per poi sostenere un esame attinente a quello di quinta elementare. In questi giorni, si vocifera la partecipazione di Giulia Salemi, Flavia Vento e Maria Teresa Ruta, ex protagoniste del Grande Fratello Vip 5. Oltre a loro, potrebbero essere presenti anche Ignazio Moser, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 e conduttore del programma Ex on the beach, Vladimir Luxuria, il ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 14 ottobre 2021) I nomi che potrebbero far parte del cast dito, programmadasu Italia 1 in prima serata Il 10 novembre 2021 partiràto, programmadain prima serata su Italia 1. Ad anticiparlo è stato Tv Blog, che vedrà i personaggi famosi alle prese con un ritorno tra i banchi di scuola per poi sostenere un esame attinente a quello di quinta elementare. In questi giorni, si vocifera la partecipazione di Giulia Salemi, Flavia Vento e Maria Teresa Ruta, ex protagoniste del Grande Fratello Vip 5. Oltre a loro, potrebbero essere presenti anche Ignazio Moser, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 e conduttore del programma Ex on the beach, Vladimir Luxuria, il ...

