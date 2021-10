Alena Seredova pensa al suo quarto figlio

Leggi su people24.myblog

(Di giovedì 14 ottobre 2021)è già mamma di Louis Thomas e David Lee, avuti con l’ex marito Gigi Buffon, e la piccola Vivienne Charlotte, figlia del compagno Alessandro Nasi, ma non è detto che la sua bella famiglia allargata non si allarghi ulteriormente. La voglia del, per sua stessa ammissione, è nell’aria.non