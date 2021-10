Tuttosport: il rientro di Osimhen slitta ad oggi pomeriggio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Secondo quanto riferisce Tuttosport, il rientro di Victor Osimhen dagli impegni in Nazionale ha subito un ritardo. Il nigeriano non arriverà in mattinata, ma solo nel pomeriggio, dunque il suo primo allenamento slitta a domani. “Il tanto atteso Victor Osimhen non è rientrato a Castel Volturno. Niente di allarmante, soltanto una questione di coincidenze aeree mai troppo precise soprattutto quando si tratta di tornare dal continente africano. E Luciano Spalletti sembra rassegnato a non vederlo nemmeno nell’allenamento programmato per questa mattina, perché il bomber nigeriano dovrebbe fare ritorno a Napoli soltanto nel pomeriggio”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Secondo quanto riferisce, ildi Victordagli impegni in Nazionale ha subito un ritardo. Il nigeriano non arriverà in mattinata, ma solo nel, dunque il suo primo allenamentoa domani. “Il tanto atteso Victornon è rientrato a Castel Volturno. Niente di allarmante, soltanto una questione di coincidenze aeree mai troppo precise soprattutto quando si tratta di tornare dal continente africano. E Luciano Spalletti sembra rassegnato a non vederlo nemmeno nell’allenamento programmato per questa mattina, perché il bomber nigeriano dovrebbe fare ritorno a Napoli soltanto nel”. L'articolo ilNapolista.

