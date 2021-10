Thiago Silva | Il gioco? Stiamo crescendo | e puntiamo al Qatar

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il difensore del Chelsea dal ritiro del Brasile parla in conferenza in vista della sfida contro l'Uruguay

Il difensore del Chelsea dal ritiro del Brasile parla in conferenza in vista della sfida contro l'Uruguayha commentato la decisione di Neymar di lasciare il Brasile dopo Qatar 2022, difensore del Chelsea e del Brasile, dal ritiro della Nazionale ha commentato la decisione di ...Il difensore del Brasile, Thiago Silva, ha risposto alle critiche ricevute per il modo in cui gioca la squadra ...Le parole di Neymar sul suo possibile addio dal calcio dopo il Mondiale del 2022 hanno scosso l’ambiente del Paris Saint-Germain ...