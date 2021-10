Squid Game | la serie dei record | Netflix fa un importante annuncio

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)conquista il pubblico mondiale, ildellapiù vista di sempre su: l’scuote il mondo dello streaming. I protagonisti dellatelevisiva coreana (via Screenshot)è senza ombra di dubbio larivelazione di questo 2021. Il survival drama made in Corea ha convinto gli utenticon i suoi giochi da bambini mortali. Scene sadiche e cruente, che però sono state gradite dal pubblico del mondo intero. Infatti il drama ha ottenuto un nuovo, appartenuto in precedenza a Bridgerton. A riportare la notizia ci ha pensato proprio Ted Sarandos, co-Ceo della piattaforma streaming. Infatti stando alle parole di ...

Advertising

Tg1Rai : Si intitola Squid game, è la serie tv del momento ed è solo l'ultimo dei prodotti culturali che dalla Corea del Sud… - SirDistruggere : E a voi sta piacendo Squid Game? - LaStampa : Squid Game: la serie Netflix è la più vista al lancio - eleruffiino : RT @annoiiata: squid game ma muori ogni volta che mi chiedi “ma scherzi vero?” a una mia battuta - AnnaParrilla99 : RT @saraaverd: squid game ma se ogni volta che vedi una sua storia ti senti lo stomaco sprofondare nelle gambe muo- -

Ultime Notizie dalla rete : Squid Game

La serie Netflixha messo a segno un altro colossale record : il serial coreano è stata infatti visto da ben 111 milioni di account nel primo mese di programmazione sulla piattaforma, laureandosi così come ...Il numero 9 giallorosso, ultima vittima dellodelle nazionali, non è nuovo a questo tipo di problema fisico . Ai tempi del Chelsea , infatti, si dovette fermare ai box due volte (la prima ...In questi giorni non si fa che discutere di Squid Game, la nuova serie televisiva targata Netflix che è riuscita a battere Bridgerton e diventare al lancio il prodotto di più grande successo per la ...Tantissime persone si sono già candidate per iniziare il torneo di Squid Game. Ma questa volta non per fiction, ma per realtà.