Preti pedofili: la Corte Europea “salva” il Vaticano dal giudizio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La sentenza della Corte Europea sui casi di Preti pedofili in Belgio afferma che “il Vaticano non può essere denunciato per le responsabilità dei singoli Preti pedofili”. La Corte Europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha stabilito martedì 12 ottobre che il Vaticano non può essere citato in giudizio nei tribunali europei perché è uno stato sovrano. Un gruppo di 24 sopravvissuti agli abusi belgi, francesi e olandesi ha tentato di citare in giudizio la Santa Sede e i leader della Chiesa cattolica nei tribunali belgi a partire dal 2011, ma la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha affermato che non avevano giurisdizione sul ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La sentenza dellasui casi diin Belgio afferma che “ilnon può essere denunciato per le responsabilità dei singoli”. Ladei diritti dell’uomo (CEDU) ha stabilito martedì 12 ottobre che ilnon può essere citato innei tribunali europei perché è uno stato sovrano. Un gruppo di 24 sopravvissuti agli abusi belgi, francesi e olandesi ha tentato di citare inla Santa Sede e i leader della Chiesa cattolica nei tribunali belgi a partire dal 2011, ma ladei diritti dell’uomo ha affermato che non avevano giurisdizione sul ...

repubblica : La Chiesa francese travolta dalle accuse: “Oltre 300mila vittime di preti pedofili” - repubblica : Preti pedofili in Francia, il Papa: 'E' il momento della mia vergogna, della nostra vergogna' - HuffPostItalia : Il peso della vergogna: 216mila vittime dei predi pedofili in Francia - ninoBertolino : RT @bisagnino: Lo Stato del Vaticano non finirà alla sbarra per i suoi preti pedofili - IulianaAdriana3 : RT @bisagnino: Lo Stato del Vaticano non finirà alla sbarra per i suoi preti pedofili -