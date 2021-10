Papa Luciani sarà beato, è arrivato l’ok di Francesco: Chiesa riconosce come miracolosa la guarigione di una bambina (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giovanni Paolo I sarà beato. Lo ha deciso Papa Francesco che ha autorizzato la Congregazione delle cause dei santi a promulgare il decreto sul miracolo attribuito all’intercessione di Albino Luciani. Si tratta della guarigione di una bambina affetta da una grave forma di encefalopatia, avvenuta nel 2011 a Buenos Aires, diocesi, come è noto, guidata fino al 2013 dall’allora cardinale Jorge Mario Bergoglio. Giunto in fase romana, il caso è stato esaminato prima dalla Consulta medica, il 31 ottobre 2019, che ha stabilito all’unanimità che si è trattato di una guarigione scientificamente inspiegabile. Il 6 maggio 2021 anche il Congresso dei teologi ha espresso parere positivo. L’ultimo via libera è arrivato recentemente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giovanni Paolo I. Lo ha decisoche ha autorizzato la Congregazione delle cause dei santi a promulgare il decreto sul miracolo attribuito all’intercessione di Albino. Si tratta delladi unaaffetta da una grave forma di encefalopatia, avvenuta nel 2011 a Buenos Aires, diocesi,è noto, guidata fino al 2013 dall’allora cardinale Jorge Mario Bergoglio. Giunto in fase romana, il caso è stato esaminato prima dalla Consulta medica, il 31 ottobre 2019, che ha stabilito all’unanimità che si è trattato di unascientificamente inspiegabile. Il 6 maggio 2021 anche il Congresso dei teologi ha espresso parere positivo. L’ultimo via libera èrecentemente ...

Advertising

Avvenire_Nei : Sugli altari. Papa Luciani sarà presto beato - vaticannews_it : #13ottobre #PapaFrancesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto sulla guari… - vaticannews_it : #13ottobre La scrittrice Stefania Falasca, che per 15 anni ha studiato, tutti i documenti su #GiovanniPaoloI, parla… - FrancescoGrana : Papa Luciani sarà beato, è arrivato l’ok di Francesco: Chiesa riconosce come miracolosa la guarigione di una bambin… - DonatellaBucci : Santo papa Giovanni, poi Wojtyla, poi Luciani ( qua hanno qualcosa da farsi perdonare ) chissà se faranno papa anche Bergoglio -