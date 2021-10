Nba | i Nets escludono Irving | ' Libero di scegliere sul vaccino | ma non sarebbe giusto per noi

Advertising

SkySportNBA : ULTIM'ORA NBA BROOKLYN NETS, IRVING MESSO FUORI SQUADRA: 'NON POSSIAMO ACCETTARE GIOCATORI PART TIME. RISPETTIAMO L… - WRicciardi : NBA, i Brooklyn Nets mettono fuori squadra Kyrie Irving fino a quando non sarà vaccinato | Sky Sport - ilpost : I Brooklyn Nets hanno messo fuori squadra Kyrie Irving - blokkkkko : RT @ilpost: I Brooklyn Nets hanno messo fuori squadra Kyrie Irving - mrt69 : RT @ilpost: I Brooklyn Nets hanno messo fuori squadra Kyrie Irving -

Ultime Notizie dalla rete : Nba Nets

Kyrie Irving, stella delladei Brooklyn, e' stato escluso da tutte le attivita' della squadra fino a quando non potra' essere "pienamente coinvolto". Le regole dello Stato di New York impediscono di scendere in campo ...Uno dei giocatori più forti del basketnon potrà partecipare a partite e allenamenti fino a che non si vaccinerà contro il ...Kyrie Irving, stella della Nba dei Brooklyn Nets, e' stato escluso da tutte le attivita' della squadra fino a quando non potra' essere ...Uno dei giocatori più forti del basket NBA non potrà partecipare a partite e allenamenti fino a che non si vaccinerà contro il coronavirus ...